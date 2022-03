Antunes: «Consegui concretizar o sonho de ir à seleção»

As presenças na seleção nacional e na Champions League foram os momentos que mais marcaram Antunes na sua carreira de futebolista. O defesa-esquerdo, de 34 anos, foi o convidado para mais um episódio do podcast do Paços de Ferreira, deixando presente algumas confidências sobre a sua vida pessoal e profissional.

"A seleção nacional e a Champions ficarão marcadas para a vida. Ir à seleção foi das coisas mais importantes que consegui, porque é o objetivo de qualquer jogador profissional. Consegui concretizar o sonho de ir à seleção e ainda jogar na Liga dos Campeões. Só tive pena de não poder estar presente quando o Paços se apurou", lembrou, orgulhoso da sua carreira. "Fui um rapaz cheio de sorte", acrescentou.

Mas há um jogo em particular que o deixou amargurado: "Foi quando estava no Málaga e fomos eliminados pelo Borussia Dortmund. Foi o maior roubo da história da UEFA em jogos da Champions League. Marcaram dois golos em fora-de-jogo e perdemos nos últimos minutos. Estava a ser um ano incrível e se conseguíssemos chegar às meias-finais, quem sabe não chegaríamos à final, o que seria histórico", referiu Antunes.

Um dos momentos mais curiosos que apontou foi a chegada ao Paços de Ferreira, oriundo do eterno rival Freamunde. "Naquele tempo foi bastante curioso. Por tudo o que consegui e de onde vim, um clube pequeno como era o Freamunde, mas com uma formação muito boa, chegar ao Paços naquela altura, não deixou de ser curioso o que consegui. Já é difícil para quem começa numa equipa com outras dimensões, o que fará num clube mais pequeno da nossa terra. E naquele tempo não havia redes sociais, nem departamentos de scouting como agora", sublinhou o jogador, que explicou ainda o significado das suas tatuagens. "Duas das mais importantes são as fotografias dos meus filhos. Quando faço golo, levanto a camisola para lhes dedicar".

Das passagens pelo estrangeiro, Kiev foi a cidade que mais o impressionou, pelas diferenças culturais. "É difícil estar a dizer isto pelo que estão a passar. Quando fui para lá, tive uma mudança radical. Estava em Málaga onde no inverno estão 24 graus e sempre céu limpo. Cheguei à Ucrânia com vinte graus negativos, tudo muito cinzento, prédios muito degradados. O caminho do aeroporto até Kiev ainda era uma distância longe. Foi surreal porque víamos um cenário escuro, degradante e no centro de Kiev já era tudo muito mais luminoso, mais vivo, cheio de gente. Os arredores eram totalmente diferentes do centro da cidade".