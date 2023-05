Antunes e a descida do P. Ferreira: «Momento demasiado duro para o clube»

Antunes, capitão do Paços de Ferreira, deixou uma emotiva mensagem no Instagram após ver consumada a descida de divisão dos pacenses após a vitória ao 'cair do pano' do Marítimo frente ao Vizela (1-0) "Momento demasiado duro para este clube e gente que nos seguiu mesmo num ano difícil. Como capitão tenho que dar a cara e pedir desculpa a todos os pacenses que nos apoiaram independentemente do momento da equipa. Sei que estão a sofrer neste momento assim como eu porque o Paços não é só um clube é uma família uma referência de trabalho, humildade e seriedade! Só me lembro de momentos históricos de felicidade com este símbolo ao peito nunca me imaginei neste momento de tristeza mais uma vez tenho que pedir desculpa a todos aqueles que desiludi como capitão. Dos grandes eu sou do Paços!", rematou o camisola 5 dos castores.O P. Ferreira ocupa o penúltimo posto da Liga com 20 pontos e ficou ontem sem hipóteses de se apurar para o play-off de despromoção