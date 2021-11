Antunes e o golo inaugural de Gonçalo Inácio: «Obrigou-nos a abrir»

Antunes considerou que o momento do jogo foi o golo apontado por Gonçalo Inácio. "Sofrer o 0-1 logo no início da segunda parte deixou-nos animicamente em baixo, principalmente após termos feito uma boa primeira parte onde controlámos os pontos fortes do Sporting. Aquele golo obrigou-nos a abrir um pouco mais de espaço e permitiu ao Sporting ter mais espaço para jogar. Depois sofremos o segundo golo devido à qualidade da equipa deles", afirmou o esquerdino, à Sport TV, onde também se confessou emocionado por ter defrontado os leões: "Passei um ano muito especial junto deste grupo de trabalho do Sporting, mas hoje o meu papel era defender o Paços de Ferreira. Dei tudo o que podia pois o Paços de Ferreira também é uma equipa muito especial para mim. Infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos pois o Sporting ganhou, mas temos de levantar a cabeça pois estivemos bem na primeira parte".