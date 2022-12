Antunes não escondeu o seu desalento com a derrota com o Sporting. "Não foi o resultado qu queríamos. Não entrámos bem no jogo, e um erro individual da minha parte fez com que perdêssemos a cabeça. O Sporting foi mais forte", afirmou o lateral, à Sport TV, onde fez uma análise à situação dos castores: "Estamos a precisar de uma vitória que nos anime. Encontramo-nos numa posição difícil em que não queríamos estar, mas vamos lutar até ao fim. O caminho é longo e duro mas estou certo que vamos dar a volta".O esquerdino foi muito aplaudido e não escondeu que foi "especial" ter voltado a Alvalade. "É sempre muito especial voltar a uma casa onde fui feliz. Agradeço o carinho", concluiu emocionado.