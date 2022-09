Antunes: «Este empate sabe a pouco»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O capitão Antunes foi o porta-voz do P. Ferreira e garantiu que a equipa está unida e que o único foco é sair da zona perigosa. “Demos uma demonstração de que podemos dar a volta à situação. Este empate sabe a pouco! Mandámos durante praticamente toda a partida. Depois daquele golo tivemos de correr atrás do prejuízo, mas estamos todos de parabéns. Este é o primeiro ponto de muitos”, atirou o lateral-esquerdo, considerado pela Sport TV o melhor em campo:“Dou mais importância a este ponto do que ao prémio!”

Por sua vez, Matchoi, um dos mais inconformados dos pacenses, reiterou a confiança em César Peixoto. “Preparámos bem este jogo, conseguimos pontuar e agora temos um período para refletir. Estamos ao lado do míster. Ele é muito importante, ajuda-nos sempre”, frisou.