Antunes: «Faltou-nos capacidade para gerir o jogo»

Antunes abriu o ativo para o P. Ferreira que acabou por perder diante do Sp. Braga. O defesa dos castores garantiu que a derrota foi "injusta"."Entrámos muito bem na partida no primeiro tempo, mas como é normal o Sp. Braga teve depois uma fase em que esteve por cima. Marcámos no final da primeira parte e entrámos bem na segunda parte, mas faltou-nos capacidade para gerir o jogo. Eles acabaram por aproveitar num grande golo do Ricardo Horta e depois num contra-ataque. Perdemos injustamente, apesar do Sp. Braga ter estado por cima na reta final. O empate era mais ajustado", começou por frisar à Sport TV, garantindo que a formação de César Peixoto terá sido demasiada "ambiciosa"."Chegámos com uma personalidade muito grande, à procura de vencer e levar algo para casa. Se calhar fomos demasiado ambiciosos, mas é isto que queremos ser. Estamos a crescer, no caminho certo. Se continuarmos assim vamos certamente ganhar mais jogos do que perder. Perdemos frente a uma grande equipa", acrescentou."Quando ele apareceu em Málaga era ainda um menino, mas já tinha traços de craque e fico muito feliz pela sua carreira. Tem capacidade para outros palcos se assim entender e se o Sp. Braga também assim o entender."