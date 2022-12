Antunes: «Muito obrigado ao Sporting e a todos os adeptos pelo carinho demonstrado»

Vitorino Antunes, experiente lateral-esquerdo do Paços de Ferreira, deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais após o duelo contra o Sporting da última noite. O antigo jogador dos leões agradeceu o "carinho" demonstrado pelos adeptos do emblema verde e branco no regresso a Alvalade, numa publicação que promete ainda "deixar sangue, suor e lágrimas, se for preciso" para ajudar o Paços a sair da situação difícil de resultados em que se encontra.

"O resultado e o desempenho não foi o melhor mas continuamos na luta diária e com a consciência de que vamos ter uma batalha para enfrentar até ao final! Orgulho-me de ser capitão desta equipa e juntos vamos conseguir dar a volta a situação. 2023 espera-nos e vamos deixar sangue, suor e lágrimas se for preciso para o conseguir! Muito obrigado ao Sporting e a todos os adeptos pelo carinho demonstrado", pode ler-se.