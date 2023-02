Antunes: «Nunca deixámos de acreditar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antunes deu conta da satisfação pela retoma em curso, consubstanciada pela vitória de ontem."Nunca deixámos de acreditar. Passámos por momentos difíceis, porque não começámos da melhor maneira, foram dias de angústia, porque os resultados não apareciam. Agora temos feito boas exibições. Já em Portimão jogámos bem e não merecíamos perder. Hoje entrámos muito bem e conseguimos uma vitória muito importante", atirou o capitão pacense, congratulando-se com os reforços de inverno: "Agora temos um plantel mais completo, com boas opções para todas as posições. O grupo está coeso e vamos lutar até ao fim. Um agradecimento aos adeptos, que têm apoiado sempre." JJá Holsgrove rematou: "Grande vitória para nós, ainda por cima fora. Entrámos muito fortes e marcámos três golos."