Antunes: «O Paços de Ferreira é a minha casa»

Não nasceu em Paços de Ferreira, mas Antunes vê este clube como a sua casa e, por isso, é que decidiu voltar... pela terceira vez. "Volto para tentar devolver a confiança que sempre depositaram em mim. Esta é a minha casa e não acredito que seja a última vez que venha para aqui, porque ainda há uma vida para além do futebol", referiu o lateral-esquerdo, de 34 anos, que rescindiu por mútuo acordo com o Sporting e assinou por duas temporadas com os castores.

Já vestido de amarelo, o internacional português foi desafiado a caracterizar-se como pessoa e como jogador e as respostas são, no mínimo, curiosas. "Sou calado, mas, ao mesmo tempo, brincalhão e tenho uma personalidade forte. No relvado sou agressivo, ranhoso e chato", admitiu, aproveitando para deixar uma mensagem de agradecimento aos adeptos do Paços de Ferreira, clube que caracteriza como "imenso": "Senti o carinho deles mesmo quando estava noutras equipas. Que continuem a apoiar e que acreditem muito neste grupo."