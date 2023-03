Antunes reconhece mérito do Benfica: «Tem mostrado mais competência do que os rivais»

Antunes, capitão do Paços de Ferreira, disse esta quarta-feira que o Benfica tem mostrado "mais competência", mas recusou a ideia de que o campeonato está decidido, elegendo João Mário como o jogador mais valioso da Liga Bwin.

O experiente defesa, de 35 anos, reconheceu méritos ao Benfica, considerando que "a vantagem confortável de 10 pontos", com apenas uma derrota, é a "demonstração inegável de que tem mostrado mais competência do que os rivais", mas foi mais cauteloso na atribuição do título.

"Sérgio Conceição é que pode responder melhor e dizer se o título está entregue, só ele sabe se o FC Porto tem capacidade para reagir, mas não vejo ninguém naquele clube a desistir, enquanto for possível. É quase como no Paços relativamente à permanência", disse Antunes, em declarações à Lusa.

Apesar das cautelas, o defesa esquerdo não deixou de repetir que "10 pontos são uma vantagem confortável para quem só perdeu até agora por uma vez", elogiando "o futebol muito vistoso do Benfica", que considerou ter "uma equipa intensa e com uma qualidade incrível".

Para Antunes, parte do sucesso do Benfica, que até poderá estender-se à Liga dos Campeões, deve-se a João Mário, em sua opinião o "melhor jogador do campeonato", ao lado do qual se sagrou campeão ao serviço do Sporting e venceu a Taça da Liga em 2020/21.

"O João Mário não me tem surpreendido, sempre mostrou grande qualidade na definição do passe, na finalização, nas assistências ou a saber acalmar o jogo. E este ano, para mim, tem sido o melhor jogador do campeonato", referiu Antunes, que elegeu o também antigo colega no Sporting Pedro Porro, agora nos ingleses do Tottenham, como o adversário mais complicado de defrontar na Liga.

O antigo internacional português disse ainda que "o Sporting está agora bem" e na luta com o FC Porto e Sporting de Braga pelo segundo lugar, com razões até para sonhar na Liga Europa, depois de "eliminar uma equipa importante e de grande qualidade como o Arsenal".

"Para mim, as surpresas do campeonato são o Casa Pia, apesar de fase agora menos boa, e, principalmente, o Arouca, das melhores equipas a jogar futebol e que até poderá ir ainda mais longe na tabela", explicou Antunes, sem problemas em colocar o Paços de Ferreira entre as desilusões da prova.

O capitão pacense explicou esta escolha pelo "muito mau" arranque da equipa, uma imagem que o grupo aposta em mudar até ao final do campeonato.

"Habituámos as pessoas ao longo dos anos a bom futebol e bons resultados, mas começámos muito mal. Fomos a desilusão inicial, mas agora temos uma luzinha de esperança e queremos ser a grande surpresa no final, depois de nos terem condenado à descida no final da primeira volta", concluiu.