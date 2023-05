Antunes renova por uma época com o P. Ferreira

Antunes vai jogar mais uma temporada no P. Ferreira. Apesar da despromoção à 2.ª Liga, o lateral-esquerdo continuará nos castores e naturalmente com a braçadeira de capitão.O jogador anunciou a renovação, com uma mensagem emotiva em vídeo, na qual deixou também um apelo aos sócios pacenses. "À medida que o final da minha carreira se aproxima, e depois de uma dolorosa descida, sou colocado perante um novo desafio. 36 anos é uma idade ingrata para um atleta. Por mais conquista que o teu currículo mostre, poucos acreditam que ainda tens algo para dar. Todos esperam que pendures as botas. E talvez esse fosse o caminho mais fácil para mim. Mas há dentro de mim uma vontade gigante de cumprir uma última missão enquanto jogador. Devolver o clube ao lugar onde todos queremos ver. De um capitão esperado ser o último a abandonar o barco. Mas é o capitão do Paços não abandone. Nem tão pouco ficarei vê-lo afundar. Eu fico, eu luto, quero-vos do nosso lado", afirmou.