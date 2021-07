Antunes rescinde com o Sporting e assina pelo Paços de Ferreira

Antunes rescindiu com o Sporting, como Record noticiou, e assinou esta quarta-feira pelo Paços de Ferreira, por duas temporadas.





O experiente lateral-esquerdo, de 34 anos, prepara-se assim para regressar pela terceira vez à Capital do Móvel, depois das passagens em 2006/07, onde a equipa terminou o campeonato no 6.º lugar e conseguiu o acesso às pré-eliminatórias da Taça UEFA, e em 2012/13, onde fez parte da equipa que garantiu o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões.Na última temporada, Vitorino Antunes conquistou o seu primeiro título de Campeão Nacional em Portugal, ao serviço dos leões, onde realizou um total de 13 partidas ao longo de toda a temporada 2020/21."De regresso! O FC Paços de Ferreira anuncia que o lateral esquerdo Antunes está de volta à Mata Real, sendo o mais recente reforço confirmado para a nova temporada. O atleta, proveniente do Sporting CP, assina um contrato válido por duas temporadas."Esta é a terceira passagem de Antunes pelo clube. A sua primeira temporada pelo emblema pacense – na qual fez 24 jogos e marcou três golos – ficou marcada pela conquista do 6º lugar no campeonato e consequente acesso às pré-eliminatórias da Taça UEFA. Já no regresso em 2012/2013, deixou de novo o seu nome na história do Paços, ao ter feito parte da equipa que garantiu o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões (tendo saído no mercado de inverno para representar o Málaga). Durante esse período fez 20 jogos e três golos."Ao longo da sua carreira, Antunes representou também os italianos da AS Roma, US Lecce e AS Livorno, os gregos do Panionios, os espanhóis do Málaga CF e do Getafe CF e os ucranianos do Dynamo Kyiv. Em 2020/2021 rumou ao Sporting CP, onde realizou 13 jogos."Bem-vindo de volta, Antunes!", pode ler-se.