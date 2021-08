Antunes retira pressão para decisão em Londres: «O Tottenham é que é a equipa grande»

A comitiva do Paços de Ferreira viajou esta manhã para Londres, onde amanhã vai defrontar o Tottenham, para a segunda mão do playoff da Conference League. Na bagagem vai uma surpreendente vantagem de um golo, conquistada na Capital do Móvel e que faz os castores acreditarem ser possível ultrapassar um dos maiores emblemas do futebol europeu.

Conscientes das diferenças entre os dois emblemas, o Paços de Ferreira promete defrontar o Tottenham com a mesma humildade demonstrada na primeira-mão, conforme referiu Antunes, ainda no aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"As expectativas são boas, a equipa está confiante. Apesar deste último resultado em casa [derrota com o Estoril 1-3] não ter sido positivo, vamos com o objetivo de fazer um bom jogo, sabendo que a pressão está do lado do Tottenham. Eles e que são a equipa grande, mas vamos com intenção de fazer o melhor jogo possível, desfrutar do momento e, se possível, trazer a qualificação para casa", referiu.

O lateral acredita que o adversário vai apresentar-se na máxima força, ao contrário do que aconteceu há uma semana. "Não sei qual é a importância que a equipa do Tottenham possa dar a esta competição, isso apenas estará na cabeça do treinador deles. Vamos esperar o melhor Tottenham possível e vamos estar preparados para o jogo", garantiu.

Antunes é o jogador do plantel com mais experiência em jogos das competições europeias e essa bagagem é importante para transmitir algum conhecimento aos colegas. "A experiência sempre pode ajudar qualquer grupo de trabalho e tento ajudar ao máximo com este intuito. Já estive nos quartos-de-final pelo Málaga, era um objetivo diferente. Agora é mais complicado, porque sabemos que o P. Ferreira é uma equipa mais humilde do que era Málaga na altura. Mas com as nossas armas, vamos lutar com unhas e dentes pelo objetivo", sublinhou.

O lateral-esquerdo está ainda a cumprir um desejo que havia ficado adiado… "Jogar nas competições europeias pelo Paços significa muito. Nas duas passagens anteriores pelo Paços, consegui a qualificação para a Liga Europa e também para o playoff da Liga dos Campeões. Nunca consegui jogar nas competições europeias pelo Paços e agora poder fazê-lo é sempre bom. Vou aproveitar para dar o meu melhor com esta camisola", concluiu.

Os castores têm treino marcado ao final da tarde no palco do jogo de amanhã, com início marcado para as 19:45 horas.