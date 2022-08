Antunes: «Tem que se sentir mais o clube, dar mais e morrer dentro de campo»

Foi de forma bastante emocionada que Antunes deu a cara pelo plantel do Paços de Ferreira após a terceira derrota em outros tantos jogos neste arranque de Liga Bwin - agora por 3-0, diante do Estoril . À SportTV, o capitão dos castores deixou um aviso à navegação, referindo que, apesar das contrariedades, os jogadores da equipa da Capital do Móvel têm de dar mais."Acho que entrámos bastante bem no jogo, criámos algumas situações de perigo. Estivemos sempre por cima do jogo. O Estoril chegou poucas vezes à nossa baliza e conseguiu um golo inesperado. Depois desse golo estivemos perto do empate, não conseguimos e sofremos o 2-0. A expulsão aconteceu quando vínhamos motivados para reagir na 2ª parte. Não conseguimos dar a volta por cima neste jogo, mas tenho a certeza que o vamos fazer no futuro", começou por comentar.Quando questionado sobre o que é preciso para dar a volta, Antunes ficou à beira das lágrimas. "É preciso sentir mais. Depois de três derrotas, ter este apoio é fantástico... No ano passado houve momentos menos bons, mas agora têm estado connosco. Tem que se sentir mais o clube, tem que se dar mais e morrer dentro de campo. Sei que foram dois jogos complicados, com três expulsões em dois jogos, mas somos capazes de muito mais. Temos feito treinos fantásticos e temos de fazer muito mais", fechou.