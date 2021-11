Anúncio da renovação de Diaby inspirado em ‘Squid Game’

O Paços de Ferreira anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato com Diaby até 2024. O clube utilizou as redes sociais para divulgar a extensão da ligação com o médio francês, de 25 anos, numa publicação curiosa onde se vê uma imagem retirada da famosa série da Netflix, ‘Squid Game’, com o castor a segurar o Diaby, acompanhado de uma mensagem: "Parou tudo! Fazemos uma pausa na correria aos descontos, pois o Castor tem outra missão: é hora de renovar."Diaby chegou ao Paços de Ferreira na temporada 2017/2018 para reforçar a equipa B, mas as qualidades reveladas pelo irmão do ex-internacional francês Abou Diaby convenceram Vítor Oliveira, que apostou no jogador na época que terminou com a subida à 1.ª Liga.Diaby contraiu uma lesão grave na época passada que o deixou praticamente um ano sem jogar, tendo regressado esta temporada aos relvados, ainda que as lesões continuem a condicionar a presença na equipa.