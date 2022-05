Arremesso de cadeiras em Guimarães vale multa de 281 euros

O Paços de Ferreira foi sancionado com uma multa de 281 euros pelo comportamento incorreto dos seus adeptos no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, referente ao jogo contra o Vitória (derrota, por 4-0). O relatório do Conselho de Disciplina da FPF refere que "foram arremessadas, pelos adeptos do Paços de Ferreira, várias cadeiras do estádio" em direção à "estrutura de acrílico e respetivo muro de suporte".O relatório acrescenta que "as cadeiras foram retiradas de forma aleatória do setor NC, onde estava acomodado o GOA [grupo organizado de adeptos] do Paços de Ferreira".