Arthur Sales oficializado no Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira oficializou esta terça-feira a contratação de Arthur Sales até ao final da temporada, por empréstimo do Lommel. O avançado, de 20 anos, saiu da formação do Vasco da Gama para o clube belga, que pertence ao grupo do Manchester City. Na época passada, ao serviço do Lommel, Sales marcou oito golos em 19 partidas realizadas, sendo agora mais um trunfo para César Peixoto.