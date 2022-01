P. Ferreira pediu vermelho para Otamendi neste lance: central acabou amarelado P. Ferreira pediu vermelho para Otamendi neste lance: central acabou amarelado

A entrada de Nicolás Otamendi deixou marcas visíveis no tornozelo de Stephen Eustáquio, como a imagem em cima mostra. O lance aconteceu aos 25' do Benfica-P. Ferreira e acabou com um amarelo para o central encarnado, perante os protestos pacenses, que pediram a expulsão do internacional argentino.Recorde-se que, após o jogo, o médio do Paços considerou que o lance deveria ter valido "algo mais" do que o amarelo a Otamendi.