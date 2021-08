Baixinho: «Estivemos mal em tudo»

A má exibição no Bessa foi de tal forma evidente que não houve sequer necessidade por parte dos pacenses de ‘mascarar’ o que fizeram em campo. Marco Baixinho foi a voz disso mesmo.

“Os números aceitam-se porque estivemos mal em todos os aspetos. Errámos muitos passes, não criámos espaços, não jogámos por dentro e não fomos agressivos a procurar a profundidade. Quando assim é, o nosso jogo não fica fluído”, assumiu o capitão do Paços, colocando já o foco no jogo de quinta-feira.

Do lado do Boavista, Yusupha não escondeu a felicidade pelo primeiro golo da época, ainda por cima festejado com as bancadas coloridas. “Estou muito contento por este golo e pela vitória. Soube melhor porque tivemos os nossos adeptos aqui. Vamos por mais e queremos fazer coisas boas”, disse o avançado.