Baixinho perto da titularidade do P. Ferreira

Marco Baixinho está totalmente recuperado de uma lesão que o afastou do jogo com o Portimonense e entra nas contas de Jorge Simão para o exigente jogo com o Sp. Braga. O jogador, de 32 anos, é o capitão e um elemento importante no sector mais recuado, o que antecipa o seu regresso à titularidade para o embate do próximo sábado.

Já o reforço Igor Vekic e Stephen Eustáquio estão nas seleções, mas chegam a tempo de defrontar os bracarenses. De fora estão Jordi e João Vigário, ainda a recuperarem de problemas físicos.