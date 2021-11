Bancada do estádio do Paços de Ferreira leva chumbo em nova vistoria

A bancada do Estádio Capital de Móvel encerrada no início do mês, após a receção do P. Ferreira ao Sporting, ainda não vai abrir. De acordo com as informações recolhidas por, a estrutura foi alvo de uma nova vistoria, com a participação da comissão da Liga direcionada para este tipo de situações e da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), tendo sido decidida a não abertura da bancada.Após a intervenção levada a cabo pela SDUQ pacense na estrutura, a situação poderá vir a ser reavaliada no futuro, sempre dependendo de novas avaliações técnicas.