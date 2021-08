Bilhetes da bancada cativo esgotados para jogo europeu do Paços de Ferreira

Os bilhetes da bancada cativo para assistir à estreia do Paços de Ferreira na Liga Conferência Europa, na quinta-feira, já esgotaram, restando aos sócios ingressos para a central, informou esta terça-feira o clube da 1.ª Liga.

"Informamos os sócios da Porta 1 que os bilhetes para a bancada cativo se encontram esgotados, pelo que, quem vier adquirir bilhete, irá receber um ingresso para a bancada central", explica o Paços, numa mensagem publicada nas suas redes sociais.

Até quinta-feira, dia do jogo com o Larne FC, da Irlanda do Norte, os ingressos são apenas disponibilizados aos sócios com as quotas em dia, a título gratuito, a forma encontrada pela direção para premiar a dedicação dos associados.

O jogo da terceira pré-eliminatória da estreante Liga Conferência Europa vai poder contar com um máximo 2.400 espetadores, mas o público em geral, que inclui os sócios sem as quotas em dia, só na quinta-feira vai poder adquirir ingressos (os que os sócios pagantes não levantarem), os quais serão colocados à venda entre os 10 (topo nascente) e os 20 euros (bancada central).

O uso obrigatório de máscara e uma temperatura corporal abaixo dos 38 graus (medida na entrada) são duas das condições a cumprir no acesso ao estádio pelos associados e público em geral, que terão ainda se fazer acompanhar pelo cartão de sócio ou de cidadão, consoante os casos, e o bilhete válido para o jogo.

Serão ainda exigidos um dos seguintes três documentos: teste de covid-19 até 72 horas antes do jogo (o teste terá de ser realizado depois das 19:00 do dia 2 de agosto), teste antigénico até 48 horas antes do jogo (teste feito depois das 19:00 de 3 de agosto) ou o certificado digital covid-19 da UE válido, comprovando a vacinação completa há pelo menos 14 dias.

Só os menores de 13 anos ficam dispensados de apresentar teste à entrada.

No interior do estádio, "o distanciamento (entre espetadores) será impreterivelmente respeitado", através de dois lugares vazios entre cada lugar disponível, uma medida aplicável também aos casos de familiares e/ou menores.