O P. Ferreira anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Brian Cipenga, extremo de 25 anos natural da República Democrática do Congo e que esteve ao serviço do Länk Vilaverdense. Contribiu para a campanha que conduziu os minhotos à subida até à 2.ª Liga com um golo e seis assistências, num total de 36 jogos.O jogador está em Portugal há já alguns anos, tendo ainda passado pelo Boavista, Freamunde, Famalicão, Sp. Ideal e Anadia, antes de ter ingressado no Länk Vilaverdense, em janeiro do ano passado.