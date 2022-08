Butzke regressa ao Paços de Ferreira

View this post on Instagram A post shared by FC Pac¸os de Ferreira (@fcpacosdeferreira)

O Paços de Ferreira oficializou a contratação de Adrián Butzke, por empréstimo do Granada. Trata-se do regresso do avançado, de 23 anos, que na época passada também jogou por empréstimo do clube espanhol, tendo participado em 13 jogos e marcado dois golos.Os castores deverão contratar ainda mais um ponta-de-lança e um guarda-redes até ao fecho do mercado.