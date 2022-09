Butzke regressa aos eleitos

O treinador do P. Ferreira já vai poder contar com Butzke para atacar a baliza do Casa Pia, no próximo jogo da Liga Bwin. O avançado falhou a deslocação ao Bessa, devido a castigo, reentrando agora nas contas de César Peixoto para defrontar a melhor defesa do campeonato (apenas um golo sofrido), podendo mesmo ser lançado a titular.