Castor interrompe conferência de imprensa de César Peixoto

A conferência de imprensa de César Peixoto de antevisão ao jogo com o Sp. Braga foi interrompida pela mascote do clube. O Castor entrou de rompante na sala de imprensa e dirigiu-se ao treinador para entregar o famoso boné, que passará a ser um adereço obrigatório do treinador nas conferências de imprensa. Uma estratégia de marketing que assinala o regresso do boné que caracterizou o clube durante muitos anos.