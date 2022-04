César Peixoto: «Não acredito num Gil Vicente relaxado»

O Paços de Ferreira desloca-se este sábado a Barcelos (20h30) na ressaca de uma goleada sofrida em Guimarães (4-0), marcada por alguns casos que deixaram os responsáveis pacenses insatisfeitos."Dizer que será uma equipa revoltada em Barcelos parece ser muito forte, mas o Paços vai querer reagir à derrota, contra um adversário que não tem tido bons resultados nos últimos jogos. A derrota foi dolorosa pela forma como foi, mas está ultrapassada e as nossas intenções estão todas direcionadas para o jogo com o Gil Vicente", referiu César Peixoto, que não acredita num adversário relaxado. "Ainda há muitos pontos em disputa e as coisas podem não correr tão bem. O Gil Vicente está no 5.º lugar por mérito próprio, pratica bom futebol, está bem trabalhada, mas não acredito num Gil VIcente relaxado porque vai querer reagir à aproximação do Vitória", anteviu.As derrotas sofridas por César Peixoto no comando técnico do P. Ferreira têm sido superadas com reações positivas nos jogos seguintes. Uma tendência que espera manter amanhã. "Não sou de lidar ao passado, mas tem acontecido. Tentámos direcionar sempre para a parte de cima e vamos sempre a jogo para ganhar", sublinhou, relativizando a luta pelo 6.º lugar, uma vez que "quando chegámos a equipa estava no 14º ou 15º lugar, subiu em termos de qualidade de jogo e em termos físicos, se criássemos a expetativa do 6º lugar íamos retirar valor ao que fizemos, se esse objetivo não fosse alcançado", justificou.Gaitán continua lesionado e é a principal baixa para o jogo de Barcelos.