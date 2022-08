César Peixoto: «A curto prazo tenho que encontrar soluções, é para isso que me pagam»

César Peixoto considera que a derrota por 1-0 com o Gil Vicente não expressa o que se passou no relvado."Considero injusto o resultado, foi um bom jogo, entrámos muito fortes no jogo, criámos três ou quatro oportunidades para marcar, mas não conseguimos concretizar, o Gil Vicente depois começou a pegar no jogo, tem qualidade individual e coletiva, mas foi uma primeira parte equilibrada. Na segunda parte, as ocasiões mais claras foram nossas também, depois do golo ainda reagimos e mostrámos caráter para tentar chegar ao empate. Parabéns ao Gil Vicente, foi feliz, mas nós fizemos um bom jogo, tivemos qualidade e gostei da postura da equipa. Foi pena o resultado, mas o futebol é isto, temos de levantar a cabeça. A equipa teve personalidade, veio joga fora com uma boa equipa conforme treinámos, sem medo de arriscar, tínhamos um plano estratégico bem delineado e eles cumpriram bem. Numa altura em que tudo se encaminhava para o empate, surgiu o golo, mas a equipa ainda reagiu e tentou o empate, faltou melhor definição no último terço", disse o treinador dos pacenses.Questionado sobre o plantel precisa de mais soluções respondeu: "Sim, perdemos sete ou oito titulares e ainda não conseguimos repor, o mercado não está fácil para ninguém. Queremos ser criteriosos nos alvos que queremos para acertar e não para fazer número. A seu tempo, vamos conseguir o plantel com mais posições. Estou contente com os que temos e que fizeram a pré-época, com os que cá estiveram. É óbvio que precisamos de mais opções, isso é importante, a curto prazo tenho que encontrar soluções, é para isso que me pagam".César Peixoto comentou ainda a arbitragem. "Não se podar dar amarelos tão facilmente, condicionam um jogador, mas ainda assim terminámos com 11 jogadores. Ao intervalo, avisámos os jogadores para os duelos. Ainda tivemos uma ocasião claríssima, pelo Gaitán, na zona do penálti, levámos sabor amargo, mas o caminho é este", referiu.