César Peixoto: «A expulsão desvirtuou o jogo»

O treinador do P. Ferreira, César Peixoto, analisou o desaire caseiro (0-3) ante o Estoril, a quem atribuiu mérito pela conquista dos três pontos no Capital do Móvel."O Estoril é um vencedor com mérito. O início foi dividido e o Estoril faz um golo feliz. A equipa esteve desacertada na primeira fase de pressão. Não fizeram o que pedimos, foram pouco agressivos nos duelos, com bola estiveram longe uns dos outros e não fizemos o jogo que nos caracteriza. Temos de fazer muito mais. Entrámos bem na segunda parte. Criámos duas ou três situações, mas depois houve a expulsão que desvirtuou o jogo, depois ficou tudo mais fácil para o Estoril, que geriu bem o jogo. Temos de fazer mais e melhor. Assumo a culpa totalmente porque sou o responsável. Acredito muito nos jogadores, no caminho, mas hoje não fixemos um bom jogo", considerou na conferência de imprensa, apontando a escassez de golos como um problema imediato."A falta de golos preocupa. Mas estaria mais preocupado se não as criássemos. Faltou alguma presença na área e temos que melhorar isso, temos de conseguir ser mais eficazes na finalização. Não temos golos mas vamos fazê-los. A equipa vai crescer. Em três jogos, acabámos com menos um em dois deles, e hoje até com menos dois, o que dificulta o trabalho. Em Barcelos, até merecíamos ter ganho, hoje não fizemos um bom jogo. Temos de ser muito mais equipa, mais agressivos sem bola e ter coragem para arriscar no jogo interior e apenas por fora. Esta é uma equipa jovem, em construção, com jogadores a chegarem tarde, outros lesionados, mas não serve de desculpa", acrescentou Peixoto.