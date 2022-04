César Peixoto antevê muitas dificuldades em Alvalade: «Se pudesse tirava o Paulinho»

O P. Ferreira desloca-se este domingo a Alvalade (20h30) no melhor momento da época e é com ambições de vitória que vai defrontar o campeão nacional. Um adversário que mereceu rasgados elogios de César Peixoto pela qualidade do plantel e das individualidades, destacando um jogador em particular."Se pudesse tirava o Paulinho, porque é um jogador muito importante para o Sporting, com bola e sem bola. É um jogador que dá o mote para os timings certos. Vai sempre atrás e com bola cria diagonais importantes para o ataque. Foi ele quem transformou o jogo em Guimarães. É um jogador muito importante para o Sporting", reconheceu o técnico pacense, esperando defrontar uma equipa necessitada da vitória para não se distanciar do líder do campeonato. "O Rúben está a olhar para o 1.º e não para o 2.º. Sabe que não será um jogo fácil, porque está numa posição que não pode desperdiçar a oportunidade de esperar que o FC Porto perca pontos. Estão 100 por cento focados e é mérito do Rúben, seja fora ou em casa, dificilmente vemos uma equipa do Sporting a facilitar", acrescentou.A qualidade do coletivo foi outro dos temas destacados por César Peixoto: "Desde que aqui cheguei que ainda não pontuamos com equipas grandes, mas não foi por não termos feito bons jogos. Mas estamos confiantes, conhecemos os pontos fortes e menos fortes do Sporting, sabendo que o Rúben está a fazer um trabalho fantástico. Penso que até estão a jogar melhor do que na época passada. Não me surpreende o que o Rúben tem feito. Fizemos juntos o quarto nível de treinador e conversámos muito. O Rúben tem muita qualidade e não é por acaso que foi campeão. Está na luta pelo título e joga mais que na época passada. É mérito dele e da equipa técnica".Denilson está lesionado e vai falhar o jogo com o Sporting. Esta ausência obrigou César Peixoto a chamar o avançado Edi, da equipa de sub-19.