César Peixoto será anunciado, nas próximas horas, como novo treinador do Paços de Ferreira, apurouRecorde-se que, no sábado passado, o P. Ferreira chegou a acordo com Jorge Simão para a rescisão do contrato do treinador. De lá para cá, o presidente Paulo Meneses 'atacou' várias opções, mas a escolha recaiu em César Peixoto.Falta agora perceber se o novo treinador, que só será anunciado esta quinta-feira, já orientará a equipa, frente ao Tondela, no sábado. César Peixoto, de resto, abraça o quinto projeto como treinador principal, depois de ter passado por Varzim, Académica, Chaves e Moreirense.