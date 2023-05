César Peixoto após saída do P. Ferreira: «O máximo de cada um de nós não foi suficiente»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ce´sar Peixoto (@25cesarpeixoto)

César Peixoto despediu-se, esta quarta-feira, do P. Ferreira. Através de uma mensagem nas redes sociais, o técnico explicou por que optou por sair e lamentou o desfecho da temporada."Após longa reflexão e muita ponderação, decidi que é altura de deixar o comando técnico do FC Paços de Ferreira. Reassumimos o comando da equipa, conscientes dos desafios que teríamos pela frente. Apesar dos esforços e da dedicação incansável de todos, não alcançamos o objetivo: manter o FC Paços de Ferreira no seu lugar de direito. O futebol é um jogo imprevisível, repleto de altos e baixos,e, infelizmente o máximo de cada um de nós não foi o suficiente para combater a aleatoriedade deste jogo que tanto nos apaixona", lamentou, garantindo que guardará sempre o clube no coração.