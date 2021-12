César Peixoto apresentado no P. Ferreira: «É uma honra para mim trabalhar neste clube»

César Peixoto foi esta sexta-feira oficialmente apresentado como treinador do P. Ferreira, numa conferência de imprensa que decorreu na companhia de Paulo Meneses.Nas primeiras palavras como treinador do P. Ferreira, César Peixoto agradeceu a oportunidade de poder trabalhar no clube "que mais cresceu nos últimos dez anos", lembrando ainda as dificuldades que sentia quando visitava a Mata Real como jogador. "Era sempre muito complicado. Vim cá com muitas equipas e sempre percebi que era um clube ímpar. É uma honra para mim trabalhar neste clube. Percebi a evolução que teve nos últimos anos, fruto do trabalho dos seus dirigentes. Temos todas as condições para fazer um bom trabalho", sublinhou.César Peixoto já estará no banco em Tondela. "Com dois treinos não há muita coisa a mudar. Temos de ser criteriosos na forma como vamos alterar, pretendemos dar organização e trabalhar a parte psicológica, fazendo-os acreditar no que queremos para a equipa. O Tondela é uma equipa bem organizada, muito rápida nas transições laterais e tem feito um trabalho estável, mas também temos os nossos argumentos e estamos empenhados para dar a volta à situação", acrescentou.César Peixoto vai ter como adjuntos João Correia, Ivo Campos (preparador físico), Rodrigo Fernandes (analista) e Peçanha (treinador de guarda-redes).Paulo Meneses justificou a opção em César Peixoto: "Sabemos que num contexto destes não proliferam muitas escolhas, pode dar a ideia que se fazem escolhas de recurso, mas no nosso caso, por muito que possam duvidar, esta foi uma escolha criteriosa em função do perfil como treinador. Provocou várias reuniões com toda a direção. Não há consensos nestas coisas, mas depois há os que têm perfil, podia haver mais dez, mas a escolha recairia sempre no César. Todos têm o direito de criticar, mas temos a obrigação de apoiar, como os associados do Paços. Vou ouvindo coisas, porque não sou autista, mais do que criticar, devemos acreditar. Quem cá está toma as decisões em consciência. É uma decisão da direção ligada ao futebol e foi feita por convicção", referiu o líder da SDUQ, antes de deixar palavras de agradecimento a Jorge Simão. "Agradeço todo o seu contributo, competência e dedicação, que testemunhei. A verdade é que não teve o sucesso que nós e eles esperavam.