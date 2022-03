César Peixoto assume dificuldades: «Não acredito num FC Porto relaxado»

César Peixoto abordou o jogo com o FC Porto na expectativa de contrariar o poderio no líder do campeonato. Uma missão que o treinador considera "difícil", mas demonstrou estar confiante numa boa resposta da sua equipa."Vamos ter um FC Porto fortíssimo e confiante depois da vitória em Alvalade. É uma equipa agressiva e com muita qualidade individual e colectiva. Penso que esta época tem um futebol mais agradável e bonito. Mas temos sido fortes em casa desde que chegámos e acredito que podemos lutar pelos 3 pontos.""O Sérgio [Conceição] fez uma rotação da equipa em Alvalade, sabe que o campeonato ainda não está decidido e que não é fácil jogar aqui. Sabe que o Sporting vai lutar até ao final pelo título e o Benfica também ainda está na luta. Por isso, não acredito num FC Porto relaxado. Vai entrar forte, a querer resolver o mais cedo possível. Vamos tentar contrariar isso, sabendo que não será fácil.""O Sérgio é um treinador muito inteligente e não facilita em nada. Se um jogo não correr bem, vai espicaçar ainda mais os seus jogadores. Não acredito em facilidades, acredito que vêm 100 por cento focados. Volto a dizer que não me parece que o FC Porto venha minimamente relaxado, também estudou o Paços e sabe que vamos querer lutar pelos 3 pontos.""Temos de ser realistas e admitir que o FC Porto é favorito, mas sou apaixonado pelo que faço, tento criar formas de impor a nossa ideia de jogo e tentar procurar os espaços. Aconteceu com o Benfica e em Braga, onde dominámos a espaços. A paixão é a mesma, mas o desafio é maior por ser contra o líder, isso dá-nos mais pica. Temos de ser mais criativos, encontrar formas de contornar as adversidades e dar confiança à equipa.""Todos os jogadores do FC Porto têm muita qualidade, mas há um jogador que tem feito um campeonato muito bom, que é o Vitinha. Consegue desbloquear muito bem a pressão do adversário e aparece bem na zona de construção. O Fábio Vieira também tem muita qualidade, o Taremi é um jogador muito irrequieto. Tem grandes jogadores e temos de saber contrariar.""Tivemos de encontrar soluções depois da saída do Eustaquio e os que têm jogado vão dando garantias. O Matchoi tem sido opção e tem correspondido para um jovem de 18 anos. Tem muita qualidade."