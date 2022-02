César Peixoto: «Belenenses SAD vai dar a vida neste jogo»

O P. Ferreira defronta esta sexta-feira (20h15) o Belenenses SAD com a particularidade de serem duas equipas à procura de pontos para fugirem dos lugares intranquilos da tabela. César Peixoto está consciente da importância que este jogo pode trazer para a sua equipa e diz-se preparado para lutar pelos 3 pontos."Podemos dar um salto e criar uma almofada mais confortável, frente a um adversário direto, mas queremos que deixe de o ser. Se vencermos daremos um salto mais para cima, embora saibamos que este campeonato é muito competitivo e os pontos estão muitos caros", começou por dizer o treinador pacense, lembrando que "a seguir temos o FC Porto, um jogo muito difícil e se não conseguirmos pontuar voltaremos a ficar condicionados", acrescentou.O aproximar das decisões poderá transmitir alguma pressão aos jogadores, mas o técnico garantiu que a sua equipa está preparada para responder às adversidades. "Os jogadores têm de aprender com a pressão e ser uma equipa corajosa com bola e não ter medo do adversário. A semana foi preparada para vencermos o jogo e sentimos que estamos em crescimento. Com vitórias, a equipa cresce mais rápido. Por isso, a pressão deve ser encarada de frente e os jogadores sabem da importância".O momento difícil do adversário foi abordado pelo treinador, o qual espera muitas dificuldades. "Estamos preparados, temos um plano A e um plano B, porque o jogo tem 90 minutos e analisámos o Belenenses SAD ao pormenor. É uma equipa inconstante, mas tem qualidade e chega à zona de finalização com perigo, como se viu recentemente contra o V. Guimarães. Estamos avisados para o perigo que vamos ter lá. É um adversário desejoso por pontuar e vai dar a vida neste jogo. Estou à espera de um Belenenses SAD ambicioso que não se vai fechar para o ponto. Precisam dos 3 pontos mais do que nós, mas estamos preparados", garantiu César Peixoto.Rui Pires e Juan Delgado estão castigados e são as principais baixas para este jogo, que já terá Nico Gaitán nos convocados.