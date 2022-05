César Peixoto: «Benfica não fez uma grande época, mas tem uma grande equipa»

O P. Ferreira defronta esta sexta-feira (20h15) o Benfica, na Mata Real, com vontade de vencer para poder terminar no 7.º lugar. Um objetivo que depende de terceiros, mas que não retira o foco à equipa de César Peixoto."Este é um desafio que todos os jogadores querem jogar, porque a motivação está sempre em alta. Não precisei de os motivar para este jogo. Vamos defrontar um adversário que não fez uma grande época, mas tem uma grande equipa, bons jogadores e vai querer ganhar. Temos sido fortes em casa e queremos ganhar a um grande, o que ainda não conseguimos. Temos algumas baixas que nos tem assolado, mas somos uma equipa competitiva e queremos os 3 pontos e terminar o campeonato da melhor maneira para os jogadores poderem ir de férias descansados", referiu o treinador, que hoje comemora 42 anos.César Peixoto admitiu que não sabe que adversário vai encontrar: "É uma incógnita, mas o importante são os padrões da equipa e temos de tentar perceber o mais rápido possível quem vai jogar, porque isso pode mudar alguma coisa", explicou, garantindo que Gaitán está de regresso aos convocados. "Está pronto para o jogo e é um elemento que nos interessa para a próxima época, porque tem uma qualidade superlativa e demonstrou isso mesmo nos jogos que fez. Acreditamos muito no valor do Gaitán e podemos pô-lo forte suficiente para continuar a jogar", sublinhou.César Peixoto referiu ainda ter assinado esta quinta-feira a renovação do contrato com o P. Ferreira para as próximas duas temporadas.