César Peixoto: «Benfica tem um caudal ofensivo avassalador»

O Paços de Ferreira recebe esta quinta-feira o Benfica (20h15), em jogo antecipado da 20.ª jornada e o qual César Peixoto acredita ser possível conquistar pontos, apesar de reconhecer muita qualidade ao atual líder do campeonato."Vamos encontrar uma excelente equipa, a melhor até ao momento porque está na liderança há algum tempo. O Benfica tem um caudal ofensivo avassalador. Sabemos que vamos ser empurrados para trás em alguns momentos, mas vamos tentar sair e procurar os espaços. Vamos tentar que a equipa seja mais consistente e competitiva a cada jogo, com a esperança de poder lutar sempre pelos três pontos. O Benfica é um adversário muito forte, mas o Sp. Braga também era e fizemos um excelente jogo, num resultado injusto. Os nossos adeptos foram fantásticos nesse jogo, depois faltou a pontinha de sorte. agora, sabemos que vamos sofrer contra o Benfica em alguns momentos, mas também sabemos da qualidade que temos. Vamos lutar pelos três pontos."Defensivamente, temos estado quase sempre coesos. Não temos permitido muitas oportunidades aos adversários. Em relação ao Benfica, pela confiança do momento e pela qualidade, estamos à espera de aperto em alguns momentos, mas temos de estar preparados. Vamos tentar ser organizados, sabendo onde estão os espaços. Os meus jogadores têm subido de nível, estão mais confiantes e perceberam que fizeram um bom jogo contra o Sp. Braga.""Apenas mudam as cargas e a recuperação. Não podemos andar a balançar e precisamos estar competitivos. Não é pelo que é o Benfica, porque vamos entrar com a ambição de conquistar os três pontos em disputa. O Sp. Braga também parecia que ia ser difícil, mas marcou o golo da vitória depois da hora.""O Maracás é um jogador importante para nós. A organização defensiva tem estado forte, temos sido muito consistentes. O Maracás é um jogador experiente, maduro, dá-nos alguma estabilidade, mas todos os que têm entrado têm correspondido. O coletivo tem de superar as individualidades."