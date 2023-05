César Peixoto: «Chegou a parte do mata-mata»

O Paços de Ferreira defronta este sábado (15H30) o Chaves com a necessidade extrema de vencer para não comprometer a permanência na Liga Bwin. Uma missão difícil, mas na qual César Peixoto acredita ser possível somar os 3 pontos."Vamos encarar este jogo como temos feito sempre, são sempre finais para nós. Temos três jogos e necessariamente temos de pontuar, porque a margem de erro é muito menor. É verdade que o Marítimo joga com o Sporting, num jogo difícil, mas temos apenas de nos preocupar connosco. Se fizermos o nosso trabalho, vamos conseguir o objetivo mínimo que é chegar ao playoff. Temos de ser uma equipa com coragem, fome de vencer e no final fazemos as contas. Fizemos 18 pontos desde que regressei, Agora chegou a parte do mata-mata, devemos estar competitivos e confiantes.""O Chaves é uma boa equipa, regular, confortável, com confiança, coragem, tem bom futebol. São muito rápidos nas laterais e móveis a atacar a profundidade. Conhecemos bem a equipa do Chaves, sabemos que vai ser um jogo difícil, vem de cinco jogos sem perder. Por isso, teremos de voltar a ser competitivos e aproveitar algumas falhas do Chaves.""É melhor jogarmos antes. Temos de nos focar apenas em nós e assim não há mais nada com que nos preocupar. No jogo com o Sporting, até evitei que eles soubessem o resultado do Marítimo. Jogando primeiro, a equipa fica apenas focada no trabalho que tem de fazer.""Os erros e os problemas devem ser enfrentados de frente e não escondidos. Tentámos saber o motivo do jogo não ter sido à imagem do que temos sido. Foi uma conversa franca com os jogadores para lhes dizer que aquela não pode ser a postura."