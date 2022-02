César Peixoto: «Com esta vitória damos um 'pulinho'»

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, analisou a vitória em casa do Belenenses (0-2) considerando"Entrámos bem no jogo, a dominar, a ter bola e a chegar lá à frente com perigo. A meio da primeira parte, tivemos alguma dificuldade na ligação de jogo, com mérito do Belenenses SAD, agressivo e organizado. A equipa ficou insegura, mas fizemos o golo no final da primeira parte e deu algum conforto. Na segunda parte, acabámos por criar mais algumas situações, fizemos o golo e penso que somo uns justos vencedores. Tenho de agradecer o apoio dos adeptos, por virem de tão longe e nos apoiarem de forma tão apaixonada. Apenas ganhámos três pontos, mas muito importantes para nos dar algum conforto para o resto do campeonato", começou por dizer, completando a análise sobre o que viu no Estádio Nacional e alongando-se sobre o futuro no campeonato."Sabíamos que podíamos aproveitar a não tão boa transição defensiva do Belenenses SAD, que foi o que acabámos por fazer. Os jogadores interpretam muito bem o que trabalhamos, são inteligentes. Na zona da decisão, falta-nos decidir melhor, mas hoje a bola já entrou. O importante foi o acreditar da equipa até ao fim. O Belenenses SAD lutou, deu boa réplica, mas somos justos vencedores. Era importante vir aqui buscar os três pontos. Com esta vitória, damos um 'pulinho'. A equipa está a crescer com os resultados e, mais acima na tabela, vamos conseguir ter os jogadores mais confiantes", considerou Peixoto."É um jogador superlativo e que nos vem aportar coisas importantes. Temos de ter o cuidado de o meter aos poucos para ter o ritmo necessário. Temos muita esperança de que nos possa aportar coisas diferentes e, na zona de decisão, tomar melhores decisões. Está com muita vontade e motivado, foi muito bem recebido. O Nico não tem tratamento diferenciado dos outros, nem ele o quer".