César Peixoto: «Com o Santa Clara é ganhar ou ganhar»

O Paços de Ferreira defronta este sábado (15h30) o Santa Clara ainda sem qualquer ponto somado no campeonato. As seis derrotas expõem as dificuldades da equipa neste início de temporada, elevando a pressão de César Peixoto para este duelo, conforme o próprio admitiu na conferência de antevisão."Com o Santa Clara é ganhar ou ganhar. Não me importava ter os 4 pontos do Santa Clara. Temos mais urgência nos pontos. O Santa Clara vai jogar em casa, mas devemos pensar mais em nós, no que temos de melhorar, ser uma equipa mais matreira, gerir com e sem bola. Saber quando temos de fazer uma falta para a equipa gerir o jogo. É este tipo de situações que nos leva a crescer", frisou."Espero um Santa Clara competitivo, que teve alguns problemas na pré-época, à semelhança do que aconteceu connosco. O Mário Silva é um bom treinador, fez um bom trabalho na época passada. Tem boa equipa, com qualidade individual e coletiva, e podia ter mais pontos. Será um jogo difícil porque é sempre complicado jogar lá. Temos de estar focados e dar o máximo.""Foi um início de semana difícil, frustrados, sentimos que já podíamos ter mais qualquer coisa. O Gaitán treinou, não sei se estará disponível, mas vai connosco. Tive uma conversa franca com os jogadores. Percebemos o que temos de melhorar, o onde temos de dar mais. Os novos têm de se enquadrar mais rápido, assimilar e dar resposta em jogo.""Perceberam que o campeonato português é muito difícil e as vitórias são muito caras. Só tentar jogar bem não chega. Na prática, os 90 minutos devem ser muito competitivos."Luiz Carlos é a principal baixa para a deslocação aos Açores. O médico ressentiu-se de um problema físico e não seguiu viagem. Por sua vez, Gaitán está nos convocados, mas não é certo que integre a ficha de jogo.