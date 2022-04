César Peixoto: «Conheço o Marítimo ao pormenor»

O P. Ferreira tem este sábado (15h30) a possibilidade de ultrapassar o Marítimo na classificação. As duas equipas reencontram-se na Mata Real e César Peixoto acredita numa boa resposta da equipa para alcançar o objetivo."O Marítimo tem feito mais pontos fora do que em casa, mas prefiro jogar em casa, perante os nossos adeptos e criar um inferno amarelo. O Marítimo tem feito um bom trajeto, por isso, estou à espera de um jogo muito difícil para nós, mas queremos continuar a dar alegrias aos nossos adeptos, como tem acontecido nos jogos em casa, excetuando o jogo com o FC Porto.Ao longo da época, vamo-nos conhecendo uns aos outros. Ele é de cá, mas não é por isso que vai conhecer melhor ou pior. Também conheço o Marítimo ao pormenor. Isto será um jogo do gato e do rato. Depois vem a qualidade do coletivo que pode fazer a diferença.O Antunes não foi despenalizado, mas temos o Luís Bastos que vai ser o jogador que o vai substituir, é dos jogadores que mais trabalha. Merece esta oportunidade, é um jogador das camadas jovens e ele merece esta oportunidade. Todo o grupo vai ajudar.O Gaitán levou uma porrada forte no joelho e vai ter de parar. É um jogador superlativo na nossa equipa e importante nos momentos em que esteve em campo. Mas fomos pontuando sem o Nico e vamos continuar a pontuar sem ele, mesmo sabendo que é um jogador muito forte.Faltou-nos tomar a decisão no último terço, mas foi mérito da última linha do sporting, faltou-nos o último passe.Essa pergunta é facilmente respondida por toda a gente que viu o jogo, é um lance que deixa muitas dúvidas, mas já passou, temos de olhar em frente e continuar a nossa caminhada. Temos muito orgulho pelo que fizemos. O Sporting teve muitos problemas e há muito que não era assobiado em Alvalade.