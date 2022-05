César Peixoto: «Criámos bastantes oportunidades, o que definiu o jogo foi a eficácia»

César Peixoto lamentou a derrota (0-2) diante do Benfica perante os adeptos do Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, assumindo que a eficácia acabou por determinar o resultado final do jogo da 34.ª e última jornada da Liga Bwin.





"Não terminámos como queríamos, a dar um prémio merecido aos adeptos. Mas fizemos um bom jogo, não entrámos muito bem, mas reagimos e podíamos ter feito o 1-1 mesmo antes de sofrer o 2-0. Criámos bastantes oportunidades, o que definiu o jogo foi mesmo a eficácia. O Benfica foi mais eficaz. A equipa trabalhou, lutou muito e saímos com um sentimento de injustiça, penso que o empate seria mais justo", começou por dizer o treinador dos castores, em declarações na flash-interview da Sport TV.

"Sabemos como a equipa estava quando chegámos. Trabalho árduo para fazermos uma época tranquila. A equipa rendeu, cresceu muito e fez-nos sonhar com mais qualquer coisa. Hoje foi pela eficácia, noutros dias foi porque faltou ser mais maduros, crescer mais. Mas tenho um orgulho enorme no trabalho que os jogadores fizeram. Agora é refletir e trabalhar para sermos ainda mais ambiciosos na próxima época", terminou.