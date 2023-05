César Peixoto deixa o Paços de Ferreira

Está decidido: César Peixoto não continua no comando técnico do Paços de Ferreira na próxima época. Tal comodeu conta, a continuidade do treinador de 43 anos era pretendida pelo presidente do clube, Paulo Meneses, mas perspetivas diferentes ditaram a cisão.O técnico, que se encontrava reticente face ao projeto apresentado, não aceitou o rumo traçado e considerou não estarem reunidas garantias nem condições, com as quais se debateu no início da época que culminou com a descida à 2.ª Liga. O treinador entendeu que o projeto delineado não ia ao encontro das ambições, nem com o que entendia ser o mais adequado para um clube como o Paços de Ferreira.Os castores, recorde-se, terminaram em 17.º lugar, com 23 pontos (dois somados na primeira passagem de César Peixoto pelo comando técnico dos castores, os restantes 23 após o seu regresso, em janeiro - com José Mota no banco, os castores somaram quatro derrotas em outros tantos jogos).