César Peixoto: «Desde que cheguei que disse que ia ser até ao último jogo e não me vou enganar»

César Peixoto lamentou a derrota (1-2) do Paços de Ferreira frente ao Casa Pia, na noite desta segunda-feira, num encontro em que os castores chegaram a estar na frente do marcador. Em declarações no final da partida, o técnico da formação pacense considerou o resultado injusto, afirmando que o empate seria mais "ajustado" ao que as duas equipas demonstraram em campo.





"É mais um 'soco' duro. Entrámos numa fase em que temos de encurtar [a distância] e ganhar pontos. Na primeira parte, fomos superiores e também entrámos na segunda parte bem, mas depois o Casa Pia acaba por mexer no jogo e a equipa ficou mais receosa. O Casa Pia insistiu num jogo mais direto, com bastantes cruzamentos, e acaba por fazer um golo numa carambola e um segundo golo num ressalto que acaba na área. Tivemos mais remates e posse de bola, mas eles foram mais eficazes. Faltou-nos matreirice para gerir os tempos de jogo quando era necessário", atirou.

E prosseguiu: "Desde que cheguei que disse que ia ser até ao último jogo e não me vou enganar. Estamos mais próximos, a equipa tem uma alma forte e já demonstrou em várias fases que pode dar a volta por cima. A equipa reagiu e vai continuar a reagir. Não fomos piores do que o Casa Pia, o empate era ajustado. Temos de reagir e atacar o jogo com o Santa Clara como uma final. É levantar a cabeça, acreditar no processo e no trabalho. O Paços de Ferreira pratica bom futebol e ninguém vai desistir".