César Peixoto despede-se do P. Ferreira: «Agora sou mais um de vós»

César Peixoto despediu-se esta segunda-feira do Paços de Ferreira com uma mensagem de agradecimento ao clube pelos "meses de muito trabalho e muita dedicação a um emblema que estará sempre comigo", começou por escrever na sua página oficial do Instagram, deixando depois "um enorme obrigado aos adeptos, que tão bem representam a alma pacense, e aos atletas e staff com quem tive o privilégio de compartilhar este símbolo ao peito", acrescentou o técnico, que abandonou o clube após a derrota em Setúbal, para a Taça de Portugal."Saio com a consciência de que fiz tudo para que o FC Paços de Ferreira fosse maior e melhor todos os dias, mesmo perante diversas adversidades", continuou dizendo-se "orgulhoso pelo trabalho realizado e, juntos, saltámos obstáculos, alcançámos a permanência e tivemos momentos muito felizes. Até já, família Pacense. Agora sou mais um de vós", concluiu o treinador.