César Peixoto e a contestação: «Se não estivermos preparados para isto não estamos aqui a fazer nada»

César Peixoto mostrou-se desapontado com o empate do Paços de Ferreira diante do Arouca , considerando que os castores deixaram escapar a vitória na sequência de um erro individual que tem de deixar de acontecer. Por outro lado, questionado sobre a contestação, o técnico pacense diz entender o sentimento dos adeptos."Estávamos a fazer um bom jogo. Entrámos bem, dominámos, criámos oportunidades. Na segunda parte acabámos por corrigir algumas coisas. Entrámos fortes e marcámos. Tínhamos o jogo controlado, baixámos fruto da confiança que tínhamos em garantir os 3 pontos. O Arouca a jogar direto. É um jogo que se decide no detalhe, com um golo fácil de anular. Se fizéssemos o que trabalhamos este golo era facilmente retirado ao Arouca. Depois disso começámos a jogar mais com o coração do que com a cabeça. Não tivemos capacidade para dar a volta. Tínhamos o jogo controlado, mas depois um erro individual põe em causa o trabalho de 90 minutos. São estas coisas que têm de deixar de acontecer. Os jogadores têm de ser responsáveis nas tarefas dentro do campo, seja os titulares como os que entram, que têm de ter compromiso com a equipa", disse, em declarações à SportTV.Sobre a contestação, César Peixoto foi claro. "É normal. Entendo os adeptos. Estamos todos frustrados. Ainda não vencemos esta época. Percebo. Eles têm estado connosco, hoje estavam mais chateados porque deixámos a vitória fugir. O futebol é assim. Se não estivermos preparados para isto não estamos aqui a fazer nada. É natural."