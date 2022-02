César Peixoto e a contratação de Gaitán: «Tem de chegar, trabalhar e ganhar o lugar dele»

O P. Ferreira defronta este sábado o Portimonense ainda sem a presença do reforço mais sonante deste mercado de inverno. O internacional argentino encontra-se na Argentina e chega a Portugal no domingo."O Nico foi pai e tinha de tratar de assuntos relacionados com o registo do bebé. A Covid atrasou tudo e só chega no domingo. É um jogador que dispensa apresentações e esperamos que venha para nos ajudar"."É um jogador que poderá fazer a diferença com bola. Tem qualidade na zona de decisão, percebe bem os momentos do jogo. Vai enquadrar-se em função do adversário e das características que vamos encontrar. Vejo-o a jogar como 10 atrás do ponta de lança ou como falso extremo. O seu ponto forte é tentar encontrar os espaços. Tem de chegar, trabalhar e ganhar o lugar dele. O Tibi [roupeiro do clube] já disse q é um jogador igual aos outros e vai ficar no cantinho do balneário [risos]. Foi meu colega e sei que vai dar tudo tanto dentro como fora do campo"."A chegada dele foi uma decisão de todos, houve a oportunidade e tentámos agarrar. Pode ajudar muito, sabemos que precisa de tempo. Tem treinado, mas precisa ganhar o ritmo de treino. A equipa não está dependente do Nico. Temos pontuado e o Nico será mais um para acrescentar a qualidade dele. Ele será importante, mas acima de toda a gente está o clube e a equipa"."A equipa tem feito mais pontos fora do que em casa, é sempre difícil de defrontar. É forte, muito agressiva e tanto constrói o jogo a dois como a três. Esperamos dificuldades, mesmo sabendo que não estão a conseguir os resultados que conseguiram na primeira volta. Está confortável na classificação e a qualidade está lá. Espero um jogo muito difícil, mas estamos a crescer e confiantes. Pretendemos conseguir mais uma vitória para chegarmos a um patamar superior na classificação. Queremos voltar novamente às vitórias"."Ficamos com mais soluções que nos vão dar mais opções para abordar de forma diferente. O Koffi é um jogador que dá mais profundidade ao jogo, enquanto o Adrián é mais de área. Permite-nos mexer no ataque de forma diferente. Precisamos fazer mais golos para aumentar os índices de confiança""Foi uma semana diferente, apesar de ter sido uma semana mais curta. Mas foi bastante melhor que a anterior, onde tivemos bastantes casos Covid. Os novos jogadores estão bem integrados e enquadrados no que é a dinâmica do grupo. Foram bem recebidos e já perceberam as nossas ideias. Precisamos de mais agressividade no ataque e com estas novas opções ficamos com mais opções. Ganhamos agressividade e mais poder de fogo".