César Peixoto: «É com este espírito que vamos lutar até ao final»

A forma como César Peixoto celebrou a vitória em Vila do Conde diz bem da importância do triunfo para o Paços de Ferreira. Foi a primeira da temporada para os castores e o técnico assume que era determinante consegui-la o quanto antes. Olhando em frente, com a árdua tarefa de deixar a zona de despromoção (tem 6 pontos, estando a 6 do Gil Vicente), Peixoto promete uma equipa a jogar com esta crença para dar a volta à situação."Fomos inteligentes na forma como encarámos o jogo. Sabíamos como o Rio Ave gosta de jogar e que seria importante estarmos compactos e contra-atacar com perigo. Na segunda parte, deixámos de ter essa capacidade para sair ofensivamente e o Rio Ave teve mais bola. Mas conseguimos controlar bem o jogo, com um espírito de sacrifício enorme, porque já não vencíamos há muito tempo e era importante segurar estes três pontos.Parabéns aos jogadores, não é fácil estar tantos meses sem vencer. É com este espírito que vamos lutar até ao final. Nem tudo estava mal até aqui, como agora nem tudo está bem. Vamos em busca dos nossos objetivos e isto foi o desbloquear.São mais que três pontos, é o desbloquear da mentalidade e da confiança. É uma vitória muito importante, mas que não nos garante nada. Quando aceitei voltar, sabia do desafio que tenho. Cada jogo é uma guerra, uma final para nós. Sabíamos a importância deste sucesso".