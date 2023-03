César Peixoto: «É importante não oscilar consoante o resultado e sermos consistentes»

Depois de um duro revés na receção ao Boavista, na jornada anterior, o P. Ferreira visita esta segunda-feira o Casa Pia com a missão clara de voltar a conquistar preciosos pontos na luta pela permanência. Na antevisão à partida, o técnico César Peixoto lamentou a derrota caseira com as panteras, mas lembrou que a equipa pode conquistar pontos em qualquer terreno."Temos de acreditar no processo e no trabalho. O jogo com o Boavista não foi tão bem conseguido como os anteriores, mas também não foi assim tão. Vimos o que aconteceu e trabalhámos o que não fizemos tão bem e também aquilo que temos feito bem e a realidade é que estamos a fazer muitas coisas bem. Vai ser um caminho longo em que não vamos conseguir vencer todos os jogos. Claro que queríamos vencer e este jogo em casa era importante para nós, mas nunca sabemos onde vamos buscar pontos. A equipa está forte e focada. Perder é sempre um soco enorme, porque cada jornada que passa é menos uma oportunidade para recuperar terreno, mas os nossos adversários já estão bem mais perto do que estavam antes, portanto é importante não oscilar consoante o resultado e sermos consistentes, com uma mentalidade mais forte.""Não temos um número de pontos que podemos esgotar. Queremos somar pontos em todos os jogos e esses pontos dependem muito dos nossos adversários, até porque os rivais diretos também não vão ganhar os jogos todos, pelo que é difícil prever quantos pontos podemos perder. Eles têm perdido pontos e nós temos conseguido recuperar. Queríamos ter vencido o jogo com o Boavista, até pelo apoio dos adeptos, mas houve muito mérito do adversário. Temos de continuar a trabalhar para ir buscar pontos contra o Casa Pia. Há quatro equipas envolvidas nesta luta, temos de pensar em nós, no que temos de melhorar e continuar a acreditar.""O espírito de grupo, como é óbvio, no final e nos dias a seguir ao jogo era de frustração, porque vínhamos de uma boa sequência de jogos e sentiam que podíamos ter feito mais. A semana foi mais comprida, tivemos tempo para trabalhar e o espírito de grupo está fantástico e a equipa confiante. Estamos focados em recuperar os pontos perdidos com o Boavista.""O Hernâni esteve bem, não fez um mau jogo, tal como não tinha feito no Estoril. Quem tem entrado tem correspondido. A equipa cresceu coletivamente a olhos vistos, mas individualmente também, cada vez mais é mais difícil para mim formar um onze e isso é bom para a equipa. Depende das características do jogo, do momento do jogador. O Nico Gaitán dá-nos boa definição no último terço, vinha de uma paragem e demos sequência ao bom jogo do Hernâni. O importante é que toda a gente perceba que, se estiverem bem, vão ter oportunidade, seja de início ou a partir do banco. Quero competição saudável entre eles, porque isso só vai tornar a equipa mais forte.""O Casa Pia é o mesmo. Godwin está a voltar de lesão, infelizmente, porque é um jogador importante para eles e seria melhor para nós que não jogasse. É natural, começou bem a temporada e se calhar agora não está com o mesmo fulgor, mas há sempre oscilações durante a época. Estamos numa fase boa e confiantes, vamos encontrar uma boa equipa e bem organizada, muito forte nas bolas paradas e que está estável na tabela. Acreditamos que podemos ir lá fazer um bom resultado.""Com bola, não podemos abdicar da nossa ideia de jogo, temos de ser mais agressivos na zona de finalização, acelerando o jogo e colocando mais gente dentro da área, sendo mais eficazes. Temos também de prevenir as transições ofensivas do Casa Pia, um dos seus pontos fortes, temos de estar vigilantes, sendo competitivos e consistentes mentalmente para fazer um bom jogo."