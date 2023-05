César Peixoto e o jogo com o Sporting: «Podemos discutir os 3 pontos»

O P. Ferreira recebe este domingo o Sporting (20h30) com a necessidade de conquistar os 3 pontos para manter intactos os objetivos da permanência. César Peixoto tem consciência da importância do jogo, antevendo as naturais dificuldades que o adversário irá impor na Mata Real."O Sporting é uma excelente equipa, um adversário de muita valia que nos vai obrigar a estar atentos e focados. Mas sabemos que podemos discutir os 3 pontos. Será mais um jogo do qual vamos abordar com intenção de vencer. Nunca sabemos onde vamos buscar pontos, se calhar não se acreditava que íamos ganhar a Vizela. Será importante elaborarmos o nosso trabalho, os jogadores acreditarem e lutar pelo resultado"."Felizmente, joguei quase sempre em equipas grandes e lá não pode haver desmotivação, porque têm uma exigência enorme. Existe a concorrência interna e se os jogadores não renderem, o treinador muda. Será um Sporting desinibido, sem grandes objetivos e isso torna mais difícil. O Ruben foi meu colega e sei que não vem facilitar, espero um Sporting agressivo, a atacar a profundidade, a jogar com muita motivação. Não espero um Sporting desmotivado. Já estão a pensar na próxima época e há muita coisa a provar. Vamos apanhar uma equipa muita competitiva. Com o Chermiti será um Sporting a jogar mais à profundidade, com o Trincão será mais móvel e muda algumas dinâmicas. Estamos preparados para as duas formas.""Tínhamos muitas baixas contra o Vizela. Um dos segredos foi quem entrou do banco. Agora regressa o Nuno Lima, o Jordan [Holsgrove], o Rui Pires. Temos mais opções, analisámos ao pormenor cada jogo. Seremos competitivos, independentemente do jogador, porque isso depende do momento de cada um. Trabalhamos muito assim."O Benfica e o Sp. Braga não me dizem rigorosamente nada... Apenas estou focado na minha equipa."